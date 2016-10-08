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Çalıntı araçlardan geriye ‘beyinleri’ kaldı

Amasya merkezli 6 ilde düzenlenen ‘Oto 05’ adlı çalıntı araç operasyonunda, parçalanan 24 araçtan geriye kalan beyin parçaları ele geçirildi.

Çalıntı araçlardan geriye beyinleri kaldı

08 Ekim 2016 00:02

Amasya’da yaklaşık 11 ay önce kiralandıktan sonra kaybolan otomobilin peşine düşen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sahte kimlikle kiralayıp takip cihazını söktükleri araçları parçalayıp sattığı iddia edilen çeteye yönelik Amasya, Tokat, Kastamonu, Zonguldak, Ankara, Konya, Trabzon ve Erzurum’da operasyonlar düzenledi. İstanbul, Ordu, Samsun, Sivas ve Erzurum’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 10 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen 24 lüks araca ait beyin, birer adet ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ve Amasya’da çalınan araca ait ruhsat kabına el konuldu. Yapılan ilk incelemede, ele geçirilen 24 beyinden üçünün 6 ildeki çalıntı araçlara ait olduğu belirlendi. Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 10 şüpheli ile başka bir suçtan dolayı halen cezaevinde yatan 1 şüpheli, sorgularının ardından “resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, örgüt kurma ve üye olma” suçlarından gündüz saatlerinde Amasya Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 9’u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 2’si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Murat Çelik A.
 

Etiketler: çalıntı araç


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