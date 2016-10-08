Amasya’da yaklaşık 11 ay önce kiralandıktan sonra kaybolan otomobilin peşine düşen Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sahte kimlikle kiralayıp takip cihazını söktükleri araçları parçalayıp sattığı iddia edilen çeteye yönelik Amasya, Tokat, Kastamonu, Zonguldak, Ankara, Konya, Trabzon ve Erzurum’da operasyonlar düzenledi. İstanbul, Ordu, Samsun, Sivas ve Erzurum’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan 10 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen 24 lüks araca ait beyin, birer adet ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ve Amasya’da çalınan araca ait ruhsat kabına el konuldu. Yapılan ilk incelemede, ele geçirilen 24 beyinden üçünün 6 ildeki çalıntı araçlara ait olduğu belirlendi. Amasya Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 10 şüpheli ile başka bir suçtan dolayı halen cezaevinde yatan 1 şüpheli, sorgularının ardından “resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, örgüt kurma ve üye olma” suçlarından gündüz saatlerinde Amasya Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 9’u tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilirken, 2’si ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Murat Çelik A.

