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Çalıntı kılıç hırsızları yakalattı

Çorum merkeze bağlı Karaca Köy'de bir evde meydana gelen hırsızlık olayı, av malzemesi dükkanına satılan kılıç sayesinde aydınlatıldı. Hırsızlar, jandarma ekiplerinin ısrarlı takibiyle kıskıvrak yakalandı.

Çalıntı kılıç hırsızları yakalattı

20 Ocak 2017 11:06

Edinilen bilgiye göre, Hasan Kurtbaş'a ait eve giren hırsızlar, 83 adet tespih, 8 adet saat, 1 adet huğlu tek kırma tüfek, 1 adet hançer ve kılıcı çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Karaca Köy'deki evden çalınan malzemeleri bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Soruşturma esnasında il merkezinde av malzemesi satışı yapan S.D. adlı iş yeri sahibinin yakın zamanda bir kılıç satın aldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, kılıcın Y.A. adlı şahıs tarafından satıldığını belirledikten sonra Cumhuriyet Savcısının izni ile Y.A. ve A.A.'ya ait evde arama yaptı. Aramada Hasan Kurtbaş'ın evinden çalınan malzemeleri ele geçiren ekipler iki şahsı gözaltına aldı.
Y.A. ve A.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, operasyonda ele geçirilen 83 adet tespih, 8 adet saat, 1 adet tüfek, 1 adet hançer ve kılıç Hasan Kurtbaş'a teslim edildi. 

Bülent Özkaleli

Etiketler: çalıntı kılıç, hırsızlık


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