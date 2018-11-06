İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çalıntı motosiklet parkta yakılmış halde bulundu

Çalıntı motosiklet parkta yakılmış halde bulundu
Çalıntı motosiklet parkta yakılmış halde bulundu

Karaman’da çalınan motosiklet parkta yakılmış halde bulundu.

Olay, akşam saat 21.30 sıralarında Beyazkent Mahallesi'nde bulunan Manas Parkı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park içerisinde bir motosikletin yandığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiyeye haber verdi. Parka gelen itfaiye ekipleri yanan motosikleti kısa sürede söndürdü. Ekipler yaptığı sorgulamada motosikletin çalıntı olarak 2 gündür arandığını tespit etti. Yakılan motosiklet için olay yeri inceleme ekibi istendi. Olay yeri inceleme ekibi yaptığı incelemede motosikletin üzerine pet şişede benzin dökülerek yakıldığını belirledi. Yapılan incelemelerin ardından büyük bir kısmı yanarak kullanılamaz hale gelen motosiklet çekici ile araba garajına çekildi. 

Polis, motosikleti yakanları tespit edebilmek için soruşturma başlattı.  

Mehmet Dağlı
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.