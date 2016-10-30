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Çalıntı otomobil terk edilmiş vaziyette bulundu

Adıyaman’da park halindeyken çalınan otomobil bir süre sonra, çalındığı yerin yakınlarında tarla içerisinde bulundu.

Çalıntı otomobil terk edilmiş vaziyette bulundu

30 Ekim 2016 11:33

Edinilen bilgiye göre, Sümerevler Mahallesi Karaali Köprüsü yakınlarında Mehmet Yoldaş’a ait park halindeki 44 KZ 073 plakalı otomobil, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, otomobilin bulunması için incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde çalınan otomobil Karaali Köprüsü yan tarafında bulunan boş bir tarla içerisinde bulundu. Polis ekipleri tarafından bulunan otomobil içerisinde incelemeler yapıldı. Yapılan incelemelerde otomobilin anahtar uydurma marifetiyle çalındığı anlaşıldı.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
 

Cihan Kizir
ADIYAMAN

Etiketler: çalıntı otomobil


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