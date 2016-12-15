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Çalıntı otomobille kaçan çocuklar polis ekiplerini teyakkuza geçirdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde arkadaşlarının çaldıkları araç ile gezmeye giden biri çocuk 2 kişi polisin dur ihtarına kaçarak cevap verince film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Uzun süre aracı takip eden polis otomobilin lastiğine ateş ederek durdurdu, iki şüpheli gözaltına alındı.

Çalıntı otomobille kaçan çocuklar polis ekiplerini teyakkuza geçirdi

15 Aralık 2016 08:26

İddiaya göre Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde, H.M (18) ve M.Ç(14), arkadaşlarının düz kontak yaparak çaldıkları otomobil ile Marmaris’e eğlenmeye geldi. Gece saat 00.15 sıralarında Hasan Işık Caddesi’nde devriye gezen polis ekipleri plakasız bir otomobil fark etti. Polis otomobile arkadan yaklaşarak dur ihtarında bulundu.Otomobilin içindekiler polisin dur ihtarına kaçarak cevap verdi. Otomobil hızla uzaklaşmaya başladı. Yeni Datça yolu istikametine suratli şekilde kaçan otomobili polisler kovalamaya başladı. İlçenin giriş ve çıkışları tutuldu. Yaşanan 3 kilometrelik kovalamaca sonunda polis önce havaya üç el ardından otomobilin sağ kapısı ile tekerleğine ateş etti. Lastiği patlayan otomobil jant üzerinde 500 metre kadar gittikten sonra Ulusal Egemenlik Caddesi İnci Kavşağı’nda durdu. Polis, otomobilden inmeyen iki kişiye uyarılarda bulundu. Otomobilden inen H.M ve M.Ç otomobilden inip kaçmak isterken polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Otomobilde yapılan aramada suç unsuruna rastlanılmadı.

Yapılan sorgularında, 48 EG 514 plakalı otomobili Muğla’nın Menteşe İlçesi’nde arkadaşlarının düz kontak yaparak çaldığını, kendilerinin de onlardan aldıklarını, gezmek ve eğlenmek amacıyla Marmaris’e geldiklerini ifade etti.

Nöbetçi Savcı talimatıyla gözaltına alınan H.M. ve M.Ç.’nin sabah mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Çalıntı kaydı bulunan otomobil, yapılan inceleme ardından çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vural Efecik 


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