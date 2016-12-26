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Çalıntı tekneyle insan ticareti

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 14 mülteci yakalandı.

Çalıntı tekneyle insan ticareti

26 Aralık 2016 14:06

Bölgedeki yasadışı geçişleri önlemek maksadıyla devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, Yunanistan’ın Midilli adasına geçmek isteyen ve içinde 14 Suriyelinin bulunduğu tekneye Kadırga Burnu açıklarında operasyon yaptı. TCSG 6 Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda tekne içinde bulunan 5’i çocuk, 4’ü kadın toplam 14 Suriyeli, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Kaçak göçmenlere battaniye, yiyecek ve içecek gibi gıda ürünleri verildi.

Çalıntı olan teknenin Assos Limanı'na bağlandığı öğrenildi. 

Bekir Erdinç

Etiketler: çalıntı tekne, çanakkale, insan ticareti


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