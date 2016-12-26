Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi 254. sokakta meydana gelen olayda Yusuf A. (30) ile babası Mehmet A. (54) arasında tartışma çıktı. Babasının oğluna 'çalış' demesi üzerine çıktığı iddia edilen tartışmanın büyümesi ile Yusuf A., babasına av tüfeği ile 2 el ateş etti. Olayın ardından ağır yaralanan Mehmet A., sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, cinayet şüphelisi olarak Yusuf A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet A., yapılan otopsinin ardından Hunat Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Öte yandan gözaltına alınan Yusuf A., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ali Göç - Şeref Kahraman

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