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Çalışan kişi başına üretim endeksi yüzde 0,91 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 yılı 4’üncü çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 0,91 arttı.

Çalışan kişi başına üretim endeksi yüzde 0,91 arttı

06 Mart 2018 10:11

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üç aylık verimlilik istatistiklerini açıkladı. Buna göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 yılı 4’üncü çeyrekte, bir önceki döneme göre yüzde 0,91 arttı. 

Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışan kişi başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,60 arttı. 

Çalışılan saat başına üretim yüzde 0,76 arttı 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi, 2017 yılı 4’üncü çeyrekte, bir önceki döneme göreyüzde 0,76 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi çalışılan saat başına üretim endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,21 arttı. 

En fazla artış sermaye malı üretiminde gerçekleşti 

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) verileri incelendiğinde çalışan kişi başına üretim endeksi, 2017 yılı 4’üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre en fazla artış yüzde 5 ile Sermaye Malı’nda gerçekleşti. 

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, çalışan kişi başına üretim endeksinde, 2017 yılı 4’üncü çeyrekte bir önceki döneme göre en fazla azalış yüzde 20,68 ile ‘mobilya imalatında’, en büyük artış yüzde 15,93 ile ‘makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında’ gerçekleşti. Çalışılan saat başına üretim endeksinde, 2017 yılı 4’üncü çeyrekte bir önceki döneme göre en fazla azalış yüzde 20,26 ile ‘mobilya imalatında’, en büyük artış yüzde 10,92 ile ‘makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında’ gerçekleşti.  

 

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