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Çalışanın üzerine basarak fotoğraf çekti!

İzmir’de bir ayakkabı ustası, işe geç kalan Suriyeli çalışanının üzerine basarak fotoğraf çekti.

Çalışanın üzerine basarak fotoğraf çekti!

20 Şubat 2017 14:39
Çalışanın üzerine basarak fotoğraf çekti! - Tıkla İzle

 Fotoğrafı sosyal medyada paylaşan adam, gözaltına alındı. Gazetecilerin neden yaptınız sorusunaysa "Sana mı soracağım çakal’ cevabı verdi.

İzmir Ayakkabıcılar Sitesinde ayakkabı ustalığı yapan kendisini Şafak ismiyle tanıtan Hasan K. işe geç kalan Suriyeli çalışanının üzerine basarak çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. “Türk’ün Suriyeliye intikamı” notuyla paylaştığı fotoğrafa yazılan bir yoruma ise “Sabah işe geç kalmanın cezasını kestim” şeklinde yanıt veren Hasan K.’ye tepkiler artınca harekete geçen İzmir Emniyeti, düzenlediği operasyonla iş yerinde kıskıvrak yakaladı.

ŞAKA YAPMAK İSTEMİŞ

Bir gazetecinin “Neden yaptın?” sorusuna “Sana mı soracağım çakal” diye yanıtlayan Hasan K. ifadesi alınmak üzere Işıkkent Polis Merkezine getirildi. Hasan K.’nın polisteki ilk ifadesinde şaka yapmak için o fotoğrafı çektiğini ve paylaştığını söylediği belirtildi.

Bu tür olayların esnafı üzdüğünü söyleyen İzmir Ayakkabıcılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Kavlak, “Bu tür haberlerle anılmak istemiyoruz. Bizim esnafımızın hepsi duyarlı ve insancıldır, hepsi ekmeğinin peşindedir. Bu hareketleri tasvip etmiyoruz. Böyle davranan esnaflar varsa da ben uyarmak istiyorum. Hepsi devlete hesap verir” dedi.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri

Etiketler: AYAKKABI USTASI, İzmir


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