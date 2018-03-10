Çalışanlar dikkat! Tazminatsız kovulabilirsiniz

İşyerinde fazla telefonla konuşmak, internette gereksiz dolaşmak işi aksatıyorsa tazminatsız atılabilirsiniz. Ancak bunun da çalışanlar ve işverenler için şartları var.

Sabah gazetesinden Faruk Erdem, bugün köşesinde hangi koşullarda işçilerin telefonla konuştuğu için tazminatsız bir şekilde işten çıkarılacağını kaleme aldı.

İşte o yazı:

işçinin telefonla konuşması, yaptığı iş açısından sakıncalı ise (örneğin çağrı merkezinde çalışıyorsa), ya da mesai saatlerinde işini yapmak yerine uzun süreli telefon konuşmaları yapıyorsa bu durum işten atılması için geçerli neden olur. Geçerli nedenle işten çıkarılan kişiye tazminat ve diğer hakları da ödenir. İşyerinde 30'dan fazla işçi yoksa işveren bir sebep göstermeden de haklarını vererek işçisini çıkarabilir. 30 ve fazla çalışan varsa bu kez işe geri dönüş imkânı bulunduğundan geçerli neden isteniyor.

SOSYAL MEDYAYA DİKKAT!

Yapılan eylemler işyerine ve işverene zarar veriyorsa bu kez tazminatsız çıkartma da gündeme gelir. Bu sadece telefon konuşmasıyla değil sosyal medya ve internet mesajlarıyla da gerçekleşebilir. Burada haklı feshe neden olacak ahlak ve iyi niyet kuralları devreye giriyor. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bu noktada dikkat etmek gerekiyor.

BUNLARI YAPMAYIN!

* Telefonla işleri aksatacak kadar uzun konuşma.

* İşe girerken kendinle ilgili yanlış bilgi verme.

* Arkadaşlarına uygunsuz mailler atma.

* İnternette oyun oynama.

* Sosyal medyada işyerini kötüleyen, işverenin ya da ailesinin şeref ve haysiyetini veya itibarını zedeleyici paylaşımlardan uzak dur.

* İşyerinde rahatsızlık verecek şekilde arkadaşlarından borç isteme.

* İşverenin güvenini kötüye kullanma, işyerinin sırlarını ifşa etme.

* İşyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelme. Ya da işyerinde bu maddeleri kullanma.

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