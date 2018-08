Çalışanlar para değil özgürlük istiyor

NASA ve Facebook gibi dünyanın önde gelen şirketlerin yöneticilerinden yatırımcılara kadar 500’den fazla katılımcıyı ağırlayan Freedom X Fest, özgürlük temasıyla, İspanya’nın Pirene Dağları eteklerinde gerçekleştirildi. Türkiye’den doğan ve 20’den fazla şehirde ortak çalışma alanlarına rezervasyon imkanı sunan Cowork7/24’ün de sponsor olduğu, Lokasyon Bağımsız Çalışma Hareketi'ne (LIM-Location Independence Movement) ilişkin ilk, 6 gün süren, açık hava festivalinde 50’den fazla ilham verici konuşma, 100’den fazla workshop düzenlendi.

Festivalde konuşan Cowork7/24’ün Kurucu Ortağı Serkan Kurtuluş, "Lokasyon Bağımsız Çalışma Modeli, günümüz toplumunu tamamen değiştirecek ve küreselleşmenin son halkasını tamamlayacak bir potansiyele sahip. Bu akım küreselleşmiş iş gücünün yanı sıra şirketleri de gerçek anlamıyla global hale getiriyor. Sayıları hızla artan uzaktan çalışanların yüzde 39’u global şirketler tarafından istihdam edilirken, yüzde 80’i mesai saatlerini ve ofis ortamlarını reddedip ömürlerinin sonuna kadar bu şekilde çalışmak istiyor" diye belirtti.

"Uzaktan çalışmayı tercih edenlerin %62’sinin amacı daha fazla özgürlük"

Ortak çalışma alanlarını şehirlerdeki yeni üniversiteler olarak niteleyen Kurtuluş, "Ortak çalışma alanlarında yetkinliklerinizi geliştirirken yeni fikirler oluşturup, yeni işler kuruyor ve yerel ekonomiye can veriyorsunuz" dedi.

And Co tarafından yayınlanan Remote Work & Digital Nomad Study 2018 (Uzaktan Çalışma ve Dijital Göçmen Araştırması) raporuna göre; uzaktan çalışmayı seçenlerin yüzde 62’sinin gerekçesi daha fazla özgürlük ile esnek çalışma saatleri. Dijital göçebelerin yüzde 24’ü çalışırken seyahat ediyor ve her yıl en az 2 ülkeye gidiyor. Raporda yer alan katılımcıların yüzde 33’ü 1 yıldan az, yüzde 41’i 2-4 yıl, yüzde 13’ü 4-6 yıl ve yüzde 14’ü ise 7 yıldan uzun süredir uzaktan çalışıyor. Uzaktan çalışanların yüzde 47’si tasarım ve kreatif, yüzde 14’ü pazarlama ve iletişim ile yüzde 11’i mühendislik alanında faaliyet gösteriyor".