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Çalışanlara kızıp av tüfeği ile mağazayı bastı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir gün önce çalışanları ile tartıştığı mağazaya otomatik av tüfeğiyle girip etrafa rastgele ateş açan kişi, polis tarafından etkisiz hale getirildi. getirildi. Şahsın, şizofren hastası olduğu iddia edildi.

Çalışanlara kızıp av tüfeği ile mağazayı bastı

14 Şubat 2017 11:33
Çalışanlara kızıp av tüfeği ile mağazayı bastı - Tıkla İzle

Olay, Müftü Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dün bir mağazaya gelen Muzaffer K., çalışanlarla tartışıp ayrıldı. Şizofren hastası olduğu iddia edilen Muzaffer K. bu sabah mağazanın kapıları açılır açılmaz av tüfeği ile içeri girip rastgele ateş açmaya başladı. Muzaffer K. içeride 4 el ateş ederken, bazı çalışanlar dışarı kaçmayı başardı. Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Muzaffer K.’nin dalgınlığını fırsat bilip elindeki silahı alarak etkisiz hale getirdi. Olayda yaralanan olmazken, mağaza çalışanları büyük korku ve panik yaşadı.

Mağazaya av tüfeği ile girip ateş açan şahıs gözaltına alınırken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Vedat Kılıç

Etiketler: av tüfeği, Zonguldak


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