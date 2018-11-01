Çalışanların durduramadığı hırsızları elektronik kepenk durdurdu

O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı. İmalathaneye giren çalışan, yüzü maskeli saldırganların yüzüne elektronik kepengi kapatarak hırsızlığı önlerken, yaşanan bu anlar kameraya yansıdı.

Habibler Mahallesinde daha önce hiç yaşanmamış bir hırsızlık girişimine sahne oldu. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 08.34 sıralarında bebek yürüteci, mama sandalyesi gibi ürünler üreten imalathanenin önüne gelen maskeli hırsızlar kapalı olan kepenkleri levye ile açmaya çalıştı. Bu sırada imalathaneyi açmaya gelen çalışanı gören soyguncular geldikleri araca saklandı. İmalathanenin kepengini kaldırarak içeriye giren çalışanlar, daha sonra kapıyı kapattı. İmalathane çalışanlarının içeriye girmesinin ardından araçtan inen maskeli soyguncular iş yerinin kapısına tekme ve levyelerle açmaya çalıştı. İçeride iş yeri çalışanları olmasına rağmen hırsızlık girişiminden geri atmayan maskeli şahıslar defalarca kapıya tekmeye vurdu. Bu sırada iş yeri çalışanları da hırsızlardan kurtulmanın çaresi olarak elektronik kepengi aşağıya indirdi.

Elektronik kepengi kapatarak hırsızlığı önledi ,Kepengin kapanmasıyla soyguncular geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı.

“Daha önce iki defa daha geldiler”

Yaşanan olayla ilgili konuşan imalathane sahibi Ramazan Eryılmaz, daha önce de başına böyle durumların geldiğini söyleyerek, “Elemanım geliyor sabah 08.00'de. İçeriye girer girmez elemanıma saldırıyorlar kepenk açıkken. Allah'tan elemanım akıllılık yapıp kapıyı kapatıyor. Kepengin kapağını kapatıyor. Sorun çıkmıyor, içeri giremiyorlar. Daha önce bir iki kere geldi başıma. Zor kurtuldular elimden. Bu üçüncü, dördüncüye Allah büyüktür” dedi.

Çalışanın hırsızlığı önlediği anlar kamerada

Habipler'de bebek yürüteci, sandalye gibi malzemelerin üretildiği imalathanede yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hırsızların iş yerine girmeye çalıştığı sırada çalışanların gelmesiyle birlikte araca saklandıkları ve çalışanın içeriye girmesiyle birlikte kapıyı kırmaya çalıştıkları görülüyor. Kapıyı kilitleyen imalathane çalışanının saldırı sonrasında elektrikli kepengi kapattığı görüntülere yansıdı.

Serdar Ünal