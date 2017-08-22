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'Çalışanların gelişimine ve sağlığına önem veriyoruz'

30 yılı aşkın süredir 'sağlıklı yarınlara' vizyonuyla insan sağlığına katkı sağladıklarını söyleyen Berko İlaç Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran, ''İç paydaşlarımız yani çalışanlar bizim için çok önemli ve önceliklidir. Sosyal sorumluluk konusuna verdiğimiz önem gibi çalışanların kişisel gelişimine, sağlığına, motivasyon ve aidiyet duygularının yüksek olmasına da oldukça önem vermekteyiz'' dedi.

Çalışanların gelişimine ve sağlığına önem veriyoruz

22 Ağustos 2017 14:44

30 yılı aşkın süredir 'sağlıklı yarınlara' sloganıyla insan sağlığına katkı sağladıklarını söyleyen Berko İlaç'ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal İletişim Direktörü Eylem Beran, İç paydaşlarımız yani çalışanlar bizim için çok önemli ve önceliklidir. Sosyal sorumluluk konusuna verdiğimiz önem gibi çalışanların kişisel gelişimine, sağlığına, motivasyon ve aidiyet duygularının yüksek olmasına da oldukça önem vermekteyiz. Bu sebeple yıl boyunca pek çok iç iletişim projesi gerçekleştiriyoruz. Bu projeleri gerçekleştirmeden önce ve sonra anketler yapıyoruz, çalışanların öneri ve geribildirimlerini dikkate alarak etkinlikler planlıyoruz." dedi.

Eylem Beran, “Firma olarak, işbirliği yaptığımız kurumlardan gelen doktorlar ve uzmanlar vasıtasıyla çalışanların sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik bilgilendirici seminerler düzenliyoruz. 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz etkinlikler arasında, “Ağız ve Diş Sağlığı”, “Sigarayı Bırakma Yöntemleri ve Sigaranın Zararları”, “İş Hayatında Duruş ve Oturuş Bozuklukları” seminerleri yer alıyor. Aynı zamanda çalışanların aileleriyle olan iletişimine de verdiğimiz önemden yola çıkarak, 2017 yılı ilk çeyreğinde “Ebeveyn Tutumları ve Aile İçi İletişim” başlıklı bir seminer düzenledik. Çalışanların kişisel gelişimi için “Profesyonel Hayatta Liderlik ve Yöneticilik”, “Kendine Giden Yolculuk” ve “Bireysel Yatırımlar” seminerleri düzenlendi.” şeklinde konuştu.

Berko İlaç'ın, sporun sağlıklı yaşam için önemini de unutmadığını ve çalışanlarını spora teşvik ettiğini belirten Beran, "Bu doğrultuda firmamız bünyesinde kurulan Berko İlaç Basketbol Takımı adından söz ettirmeye başladı. Kurumlararası 3x3 Tek Pota turnuvada, ilk katıldığımız yıl çeyrek finale kadar yükselen takım, düzenli antrenmanlarına başladı ve bu yıl şampiyon olmayı hedefliyor. Yine 2017’de kurulan Berko İlaç Kürek Takımı, Kurumlararası Dragon Festivali'nde 80 firma arasında 38'inci sırada yer aldı. Berko İlaç Koşu Takımı ise iki yıldır Avrasya Maratonunda 10 km koşuyor ve Koruncuk Vakfı yararına bağış topluyor. Tüm bunların yanı sıra her yıl Masa Tenisi ve Tavla Turnuvaları düzenleyen firmamız, iş stresini azaltmak, motivasyonu arttırmak, farklı birimler arasındaki iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissini daha da pekiştirmek amacıyla pek çok iç iletişim projesi gerçekleştiriyor." dedi.


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