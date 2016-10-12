Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Çınarlı Mahallesi, Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde keçi besiciliği yapan Necati Yüzücü (44), 20 çalışanına maaşlarını ödeyebilmek için Adana'da bir özel bankadan otomobilini ipotek gösterip 39 bin 500 lira kredi çekti. Necati Yüzücü, parayı otomobilin koltuk yanındaki torpido gözüne koyarak Çınarlı Mahallesi'ndeki avukat ortağının ofisine geldi. Yüzücü, otomobilini de Ziyapaşa Bulvarı'nda ofisin önüne park etti. Bir süre sonra dönen Yüzücü otomobilinin camının kırık olduğunu ve torpido gözünün de açık olduğunu gördü. Kontrol ettiğinde bankadan çektiği 39 bin 500 lira paranın çalındığını anlayınca polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Otomobilin üzerinde de parmak izi çalışması başlattı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden olaya karıştığını tahmin ettiği bir otomobili bulmaya çalışıyor.

Necati Yüzücü, otomobilini ipotek gösterip işçilerin maaşını ödemek için kredi çektiğini avukatın yanına uğradığında soyulduğunu anlattı.

Fatih Keçe



