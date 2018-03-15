Çalışanlarıyla 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladılar

Alibey Sağlık Grubu’nda görev alan hastane yöneticileri, hekimler ve diğer sağlık çalışanları pasta keserek 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Grubun Başkanı Dr. Osman Çetin, hekimliğin dünyanın en onurlu mesleği olduğunu vurgulayarak şunları söyledi; "Sağlık çalışanı ve hekim olmak; başta insanı sevmek, mesleğine yürekten inanmaktır. Karşılaşılan güçlüklere rağmen gösterilen gayret ve mücadeleden hiç vazgeçmemektir. Gece gündüz demeden çalışan, bu kutsal mesleği büyük fedakarlıklarla yerine getiren, mesleğine aşkla bağlı, saygın, onurlu meslektaşlarımın 14 Mart Tıp Bayramı'nı yürekten kutlarım" dedi.