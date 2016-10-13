İstanbul’da gerçekleşen “İslam Dünyasında Sendikacılık” isimli uluslararası sempozyuma katılan ve burada bir konuşma yapan Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, programın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Emeklilere bankalardaki paraları nedeniyle promosyon ödenmesi konusundaki soruya cevap veren Bakan Müezzinoğlu, “Promosyon konusunda isterseniz 1 ay kadar konuşmayalım. Bu arada, çünkü bizim bu rakamlarla emeklimizin beklentisine cevap verebilmemiz mümkün değil. O nedenle sayın Başbakan’ımız ve özellikle kamu bankalarının yöneticileriyle birlikte bir çalışma yapıp sayın Başbakan’ımızın bir müdahalesine, takdirine ihtiyacımız var. Onu başarabildiğimizde kısmen de olsa emeklimizin promosyon beklentisine kısmi bir cevap verme imkanımız olacak. Ama şu anda emeklilerimiz için bankalardaki, dünkü söylediğim, yılda 24 günlük kalan paranın karşılığında bir hak edişse, bu emeklimizi tatmin edecek bir rakam değil. Dolayısıyla bu rakamla emeklimizin karşısına çıkmak istemiyoruz. Çalışmalara devam ediyoruz. 1 ay süresince de bu konuda konuşmayacağım” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz

