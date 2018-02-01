Çalışma Bakanı Sarıeroğlu Azerbaycan’da !

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarda bulunuyor. Türkiye-Azerbaycan Ortak Daimi Komisyonu 9’uncu Toplantısına katılmak üzere Bakü’de bulunan Sarıeroğlu, ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Daha sonra Haydar Aliyev’in mezarını da ziyaret eden Sarıeroğlu, Türk ve Azerbaycan şehitliklerine çelenk bıraktı.

Bakan Sarıeroğlu temasları kapsamında, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Esedov, Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ve Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selim Müslüov’la da bir araya gelecek.

Kamil Nadirli

