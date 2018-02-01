Diğer
Kategoriler

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu Azerbaycan’da !

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu Azerbaycanda !

01 Şubat 2018 11:26

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarda bulunuyor. Türkiye-Azerbaycan Ortak Daimi Komisyonu 9’uncu Toplantısına katılmak üzere Bakü’de bulunan Sarıeroğlu, ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Daha sonra Haydar Aliyev’in mezarını da ziyaret eden Sarıeroğlu, Türk ve Azerbaycan şehitliklerine çelenk bıraktı.

Bakan Sarıeroğlu temasları kapsamında, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Esedov, Başbakan Yardımcısı Ali Ahmedov ve Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Selim Müslüov’la da bir araya gelecek.

Kamil Nadirli
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç