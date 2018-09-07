Çalışma Bakanlığı duyurdu: 80 bin kişi işe alınacak
07 Eylül 2018 10:32
Çalışma Bakanlığı duyurdu: 80 bin kişi işe alınacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "okullarımızda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20.000 ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacaklar. Boylece toplamda 80 bin kisi TYP’den faydalanacak" açıklamasını yaptı.