Diğer
Kategoriler

Çalışma Bakanlığı duyurdu: 80 bin kişi işe alınacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "okullarımızda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yaklaşık 20.000 ‘güvenli eğitim koordinasyon görevlisi’, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri aracılığıyla gelişmeleri an be an takip ederek olası sorunlar karşısında gereken tedbirlerin hızlı bir şekilde alınmasını sağlayacaklar. Boylece toplamda 80 bin kisi TYP’den faydalanacak" açıklamasını yaptı.

Çalışma Bakanlığı duyurdu: 80 bin kişi işe alınacak

07 Eylül 2018 10:32
 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç