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Çalışma Bakanlığı iki bürokratı görevden aldı

Bursa'da 5 kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamayla ilgili, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından bulundukları görevlerden alındı.

Çalışma Bakanlığı iki bürokratı görevden aldı

09 Kasım 2017 18:32

Bursa'da 5 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası, Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü'nü görevden aldı.

Etiketler: bursa, Çalışma Bakanlığı, patlama

 

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