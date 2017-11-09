Çalışma Bakanlığı iki bürokratı görevden aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bursa’nın Gürsu İlçesinde bir tekstil fabrikasının boyahane kısmında meydana gelen patlamaya ilişkin inceleme…

Bursa'da 5 kişinin ölümüne, 16 kişinin de yaralanmasına sebep olan patlama ile ilgili soruşturma devam ederken, ilginç ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya…