Çalışma Bakanlığı iki bürokratı görevden aldı

Bursa'da 5 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası, Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü'nü görevden aldı.
Bursa'da 5 işçinin hayatını kaybettiği patlama sonrası, Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü'nü görevden aldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bursa’nın Gürsu İlçesinde bir tekstil fabrikasının boyahane kısmında meydana gelen patlamaya ilişkin inceleme…
Bursa'da 5 kişinin ölümüne, 16 kişinin de yaralanmasına sebep olan patlama ile ilgili soruşturma devam ederken, ilginç ayrıntılar da gün yüzüne çıkmaya…
Bursa’nın Gürsu ilçesinde bir fabrikada buhar kazanı patlarken, 5 işçi hayatını kaybetti, 16 işçi de yaralandı. Fabrika sahibinin olduğu da patlamada hayatını…
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