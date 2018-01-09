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Çalışma Bakanlığı: 'Staj süreleri emeklilikten sayılmıyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir değişiklik getirilmediğini açıkladı.

Çalışma Bakanlığı: Staj süreleri emeklilikten sayılmıyor

09 Ocak 2018 12:42

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile staj ve öğrencilik sürelerinin emeklilikte geçerli sayılmasına yönelik düzenleme yapıldığına dair çıkan haberler üzerine konuya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Söz konusu yönetmelik değişikliği; mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamına alınmasını 680 sayılı KHK ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlı hale getirilmesi ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin kurulmasını içermekte olup, stajyer veya öğrencilerin sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanmasına yönelik herhangi bir değişiklik getirmemektedir. Sigortalılık başlangıcı ya da emeklilik yaşının hesaplanması dahil sosyal güvenlik hakları ancak kanunla düzenlenebilecek haklardır. Bu çerçevede, söz konusu haberlerin asılsız olduğu ve gerçeği yansıtmadığı hususu kamuoyuna duyurulur" denildi. 

Yağmur Yıldız

 

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