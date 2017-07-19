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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu oldu! Jülide Sarıeroğlu kimdir?

Başbakan Yıldırım'ın açıkladığı yeni kabinede Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu oldu! Jülide Sarıeroğlu kimdir?

19 Temmuz 2017 14:25

Başbakan Binali Yıldırım yeni kabine değişikliğini açıkladı. Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu oldu.

Jülide Sarıeroğlu kimdir?

7 Haziran 1979 Adana doğumlu olan Jülide Sarıeroğlu; ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 2. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi olarak seçildi. 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye meclis üyesi olarak seçildi.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise giren Sarıeroğlu, Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Ankara milletvekili olarak meclise girdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesidir.

2004 yılından itibaren HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı, Sosyal Politika ve Endüstri İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürdü. Çalışma hayatı, endüstri ilişkiler, kadın, gençlik, çalışan çocuklar, sosyal politika; işsizlik, istihdam, kayıt dışı, yoksulluk, gelir dağılımı, mesleki eğitim, mesleki yeterlilik, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında çalışmalar yaptı.

Sarıeroğlu 7 Haziran TBMM 25. Dönem milletvekilliği seçiminde milletvekili seçildi. Farklı sektörlerde kadın istihdamı ve sendikal hareket, çalışan çocuklar sorunu, istihdam odaklı mesleki eğitim, iş sağlığı ve güvenliği, kayıt dışı istihdamla mücadele, sosyal diyalog gibi alanlarda ulusal ve uluslararası birçok projenin tasarlanmasına katkı verdi ve koordinatörlük görevlerini yaptı. Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar, Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler başlıklı kitabını çıkarmıştır. Ayrıca Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde En İyi İkili Sosyal Diyalog ile İşyerlerinde Bilgilendirme ve Danışma Konseyleri Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmaktadır. 

Zeynep Babacan

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Etiketler: Jülide Sarı Eroğlu


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