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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Yaklaşık 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımı ile düzenlenen törenle imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında toplu iş sözleşmesi imzalandı

06 Temmuz 2017 13:46

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımı ile düzenlenen “toplu iş sözleşmesi" imza töreni, Bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan Bakan Müezzinoğlu, “Yaklaşık 2 ayı bulan bir süre kamu çalışanları toplu çerçeve sözleşmesi ile ilgili bir çalışma dönemimiz oldu. Pazartesi günü çerçeve sözleşmeyi Başbakanımızın huzurunda onların da katılımı ile tamamlamıştık. Burada özellikle aylık geliri düşük olan veya 3 bin TL’nin altında olan çalışanlarımız ile ilgili ciddi düzeyde fedakarlık yapan veya iyileştirme için gayret gösteren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürdük” ifadelerini kullandı.

“Taşeron işçilerin çerçeve sözleşmesini de imzalamak istiyoruz” dedi. 

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise söz konusu sözleşmeye ilişkin, “Toplu iş sözleşmesi, konfederasyonumuza bağlı sendikalarımızın yaklaşık 41 bin 800 üyesini kapsamaktadır” dedi.

Taşeron işçi konusuna da değinen Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle 2014'den bugüne kadar sonuçlandıramadığımız, yasasını çıkarmamıza rağmen belirsizliklerin devam ettiği taşeron işçi konusu konfederasyonumuzun en önemli gündemi olmaya devam ediyor. Taşeron işçilerin çerçeve sözleşmesini de imzalamak istiyoruz. Taşeron işçilik konusunun nihayete erdirilip kamuda istihdam edilmesi şeklindeki taleplerimizin de önümüzdeki süreçte en üst düzeyde dikkate alınarak, bu konunun da Türkiye’nin çalışma ortamının gündeminden kaldırılmasını istiyoruz. Yine geçici mevsimlik işçilerin 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin iş ve işletmelerin ihtiyacı doğrultusunda daha da arttırılabileceği üzerinde çalışmıştık. Bu modelin de hayata geçirilmesi için destek bekliyoruz.” 

Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı


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