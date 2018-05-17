Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan Turkcell’e teşekkür

Turkcell, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın organize ettiği '9'uncu Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi' kapsamında önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Çalışma Bakanlığı ve özel sektör temsilcilerinin de aralarında olduğu bir heyet, Turkcell'i ziyaret etti. Ziyarette Turkcell'in insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yaptığı çalışmalar yerinde incelendi ve özel sektör temsilcileri bu uygulamaları kendi kurumlarında hayata geçirme konusunda bilgiler aldı.

İş güvenliği uzmanlarının beğenisini kazandı

İş sağlığı ve güvenliği alanında geleneksel yöntemler ve uygulamalara ek olarak yenilikçi, insan merkezli uygulamaları ile tüm kurumlara örnek olan Turkcell’in; çalışma ofislerindeki güvenli tasarımı ve ergonomik yaşam koşulları, aktiviteleri, sosyal alanları; iş güvenliği profesyonelleri, akademisyenler ve insan kaynakları uzmanlarından oluşan ziyaretçi heyetin büyük beğenisini kazandı.

"Gelişen endüstriye teknolojik yatırımlar yapıyoruz"

Ziyareti değerlendiren Turkcell İdari İşler ve İSG Direktörü Kutlu Küçük, "Yerli ve yabancı katılımcıları genel müdürlüğümüzde misafirimiz ettik. İş sağlığı ve güvenliği alanında hem ofis içi hem de dış saha operasyonlarında yaptığımız uygulamaları paylaşmanın yanında, misafirlerimiz çalışma ofislerimizdeki güvenli tasarımı, çalışma koşullarını, aktivitelerimizi, sosyal alanlarımızı inceleme fırsatı buldu. Ayrıca insan kaynakları çalışmalarımızı ve engelliler için hayata geçirdiğimiz çalışma koşullarını da yerinde gördüler. Konferans salonumuzda ziyaretçilerimiz için hazırladığımız VR teknolojisi ile Turkcell'in diğer lokasyonlarını da sanal olarak gezdirdik ve uygulamalarımıza ait görsel bir sunum paylaştık. Etkinlik süresince, katılımcılarla paylaştığımız örneklerin herkes için pozitif katkı sağlayacağına inanıyoruz. İş sağlığı ve güvenliği alanında yaptığımız gerek teknolojik, gerek saha gerekse yazılım anlamındaki yatırım ve uygulamaları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü ile dönem dönem paylaşıyoruz. Yaptığımız uygulamaları kendileri ile paylaşırken, gelişen endüstri ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlara hızlı uyum sağlayacak hem teknolojik hem de insan kaynağı süreçlerini de kendileri ile görüşüyoruz. Son 4 yılda hem telekomünikasyon sektörü hem de genel anlamda şirketimizin ulaştığı seviye, birçok kamu kurum tarafından takdir görüyor ve örnek alınıyor” dedi.

Ziyaretin ardından heyet bünyesindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri tüm kurumlara örnek olacak uygulamalarından dolayı Turkcell’e bir teşekkür plaketi takdim etti.