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Çalışmalar yeniden başladı!

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yaklaşık 9,5 aydır kayıp olan 5 yaşındaki Dursun Kağan ile 8 yaşındaki Bayram Erol’u arama çalışmaları ailelerin isteği üzerine yeniden başlatıldı.

Çalışmalar yeniden başladı!

10 Ekim 2016 13:25

Reşadiye ilçesi Çermik Mahallesi’nde Adile ve Ömer Erol çiftçinin çocukları 8 yaşındaki Bayram ile komşuları Nafize ve İbrahim Taşçı çiftinin çocukları 5 yaşındaki Dursun Kağan, 29 Aralık 2015 tarihinde evlerinin yakınlarındaki parkta oynarken kaybolmuştu. Aylarca süren arama çalışmalarından bir sonuca ulaşılamazken, olay çok yönlü olarak soruşturulmaya başlamıştı. Bir süre önce Tokat Valisi Cevdet Can’ı makamında ziyaret eden kayıp çocukların aileleri yeniden arama-tarama çalışması yapılmasını istemişti.

AFAD ekipleri, kış gelmeden çocuklarının tekrar aranmasını isteyen ailelerin talebi üzerine bölgede çalışma başlattı. Kelkit Çayı’nda botla ve karadan arama yapan ekipler ayrıca kaplıca tesislerinin olduğu bölgeyi de yeniden gözden geçirdi.

BABA TAŞÇI, ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Kayıp çocuklardan Dursun Kaan Taşcı’nın babası İbrahim Taşcı, Tokat Valiliğine yaptıkları başvurunun sonuç verdiğini ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına başladığını ifade ederek, "AFAD tarafından ırmak kenarında ve Kelkit Çayı’nda arama yapılmakta. Tehlikeli yerler aranıyor. Yarın da hafriyat çalışması yapılacak. Bunun akabinde kaplıca kayalıkları, çocukların düşebilecekleri kuyuların araştırması yapılıyor. Devletimizden Allah razı olsun" dedi.

Etiketler: Bayram Erol


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