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Çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu

Manisa'nın Kula ilçesine bir kişi, çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu.

Çalışmaya gittiği tarlasında ölü bulundu

11 Mayıs 2018 22:41

Edinilen bilgiye göre, Gökçeören Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki Mustafa Özgen’den, sabah tütün tarlasına çalışmaya gittikten sonra bir daha haber alınamadı. Cep telefonuna aramalarına rağmen ulaşamayan yakınları, Mustafa Özgen’in cansız bedenini yerde hareketsiz buldu. Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri, Özgen’in hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özgen’ in cenazesi İzmir adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Hasan Yiğen
 

 

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