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Çalışmayan böbreği ‘laparoskopik nefrektomi’ yöntemiyle alındı

Bursa'da tedavi gören 58 yaşındaki kadının çalışmayan böbreği ‘laparoskopik nefrektomi’ yöntemiyle alındı.

Çalışmayan böbreği laparoskopik nefrektomi yöntemiyle alındı

07 Ocak 2018 09:45

Sol yanında ağrı ve böbrek taşı şikayeti ile hastaneye gelen 58 yaşındaki Ruhan Sevinç’e gerekli tetkikler yapıldığında sol böbreğinin karnının yarısını kaplayacak şekilde büyüdüğü fark edildi. İşlev göremez hale geldiği tespit edilen böbrek Hayat Hastanesi Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yasin Kapucu ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Uzuner tarafından gerçekleştirilen laparoskopik nefrektomi (böbreğin kapalı yöntemle çıkarılması) ameliyatıyla çıkarıldı.

Laparoskopik nefrektomi ameliyatı sayesinde vücutta 1 santimetrelik kesi yapılarak, bu kesilerden aletler yardımıyla böbreğin alındığını ifade eden Üroloji Uzmanı Op. Dr. Yasin Kapucu, “Hastamızın sol yanında şiddetli ağrı şikayeti ve taş nedeniyle tıkanan, kistik hale gelerek parankimi incelen böbreği laparoskopik yöntemle üç delikten girilerek alındı. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi durumda. Laparoskopi yöntemi sayesinde hasta, çok daha çabuk iyileşerek gündelik hayatına kolaylıkla dönebilecek. Ayrıca bu yöntem, ameliyat sonrası iyileşme döneminde ağrıların da daha hafif ve kısa sürmesini sağlıyor. Ameliyat kesisinin çok küçük olması ve çok küçük bir iz bırakması da hastaların moralini olumlu yönde etkiliyor” dedi. 

Abdullah Çibir
 

Etiketler: böbrek

 

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