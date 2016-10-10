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Çalıştığı bağ evinde esrar üretirken yakalandı

İzmir'in Bayındır ilçesinde, çalıştığı bağ evinde iddiaya göre esrar yetiştiren M.Y. jandarma ekiplerince yakalanırken, sakladığı 6 kilo esrar, bidon ve tohum dağıtım makinesinin içerisinde bulundu.

Çalıştığı bağ evinde esrar üretirken yakalandı

10 Ekim 2016 10:01

Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elifli köyü Yörük Damları mevkiinde bağ evinde çalışan M.Y. isimli şahsın, esrar maddesi elde etmek için kenevir bitkisi ekimi yaptığı, elde ettiği esrarı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri, bağ evine baskın düzenledi. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y. ve yanındaki K.F. isimli şahısları yakalarken bağ evinde yapılan arama sonucu, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet bidon ve tohum dağıtım makinesi içerisine saklanmış 6 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Atakan Şen

Etiketler: bağ evi, İzmir


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