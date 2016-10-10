Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elifli köyü Yörük Damları mevkiinde bağ evinde çalışan M.Y. isimli şahsın, esrar maddesi elde etmek için kenevir bitkisi ekimi yaptığı, elde ettiği esrarı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Şahsı takibe alan jandarma ekipleri, bağ evine baskın düzenledi. Bayındır İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Y. ve yanındaki K.F. isimli şahısları yakalarken bağ evinde yapılan arama sonucu, 2 kök kenevir bitkisi, 2 adet bidon ve tohum dağıtım makinesi içerisine saklanmış 6 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Atakan Şen