Olay, 8 Bulvar üzerinde bulunan bir telefon satışı ve onarımı yapılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce telefon satış bayisinde çalışmaya başlayan M.Y. isimli şahıs olayın yaşandığı gece yoğun kar yağışından dolayı dükkanda kalmak istedi. Patronuna yoğun kar yağışından dolayı Aksaray'da bulunan evine gitmekte zorlanacağını söyleyen M.Y. dükkanda kaldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde iş yerinin elektrik şartelini indiren M.Y. isimli şahıs daha sonra vitrindeki telefonları çöp poşetlerine doldurdu. Ardından kasaya yönelen şüpheli şahıs kasada bulunan 15 bin TL'yi de alarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Umut Zaman, sabah dükkana geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kasadaki paranın ve telefonların yerinde olmadığı gören iş yeri sahibi hemen M.Y.'yi aradı. M.Y.'nin telefonlarını açmaması üzerine Umut Zaman karakola giderek şikayetçi oldu.

Olay anı kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde elinde poşet olan şahıs dükkanın içinde dolaşarak cep telefonlarını poşete dolduruyor. Daha sonra kasaya yönelen şahıs paraları alıyor. Ellerinde cep telefonu dolu poşetlerle birlikte iş yerinden çıkan şahıs kayıplara karışıyor.