Diğer
Kategoriler

Çalıştığı iş yerini böyle soydu

Zeytinburnu'nda çalıştığı iş yerini soyan zanlı 15 bin TL ve çok sayıda cep telefonuyla birlikte kayıplara karıştı. Hırsızlık anı iş yerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Çalıştığı iş yerini böyle soydu

13 Ocak 2017 11:27
Çalıştığı iş yerini böyle soydu - Tıkla İzle

Olay, 8 Bulvar üzerinde bulunan bir telefon satışı ve onarımı yapılan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 1 ay önce telefon satış bayisinde çalışmaya başlayan M.Y. isimli şahıs olayın yaşandığı gece yoğun kar yağışından dolayı dükkanda kalmak istedi. Patronuna yoğun kar yağışından dolayı Aksaray'da bulunan evine gitmekte zorlanacağını söyleyen M.Y. dükkanda kaldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde iş yerinin elektrik şartelini indiren M.Y. isimli şahıs daha sonra vitrindeki telefonları çöp poşetlerine doldurdu. Ardından kasaya yönelen şüpheli şahıs kasada bulunan 15 bin TL'yi de alarak kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Umut Zaman, sabah dükkana geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Kasadaki paranın ve telefonların yerinde olmadığı gören iş yeri sahibi hemen M.Y.'yi aradı. M.Y.'nin telefonlarını açmaması üzerine Umut Zaman karakola giderek şikayetçi oldu.

Olay anı kamerada
Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde elinde poşet olan şahıs dükkanın içinde dolaşarak cep telefonlarını poşete dolduruyor. Daha sonra kasaya yönelen şahıs paraları alıyor. Ellerinde cep telefonu dolu poşetlerle birlikte iş yerinden çıkan şahıs kayıplara karışıyor.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 9°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç