Çalıştığı iş yerini böyle soydu...

Olay, geçtiğimiz 19 Ekim tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu bir şahıs, akşam saatlerinde çalıştığı iş yerine gelip kapıyı kendi imkanlarıyla açarak içeriye girdi. Boş olan dükkanda kasaya yönelen şahıs. kasada bulunan 4 bin TL'yi çalarak kayıplara karıştı.

O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde elinde bir aletle kapıyı açmaya çalıştığı görülen Suriye uyruklu zanlı sık sık etrafını kontrol ediyor. Biraz uğraştıktan sonra kapıyı açmayı başaran şahıs, paranın bulunduğu yere yöneliyor. Kısa sürede paraları alan şüpheli hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

İhbar üzerine inceleme başlatan Fatih ilçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, Suriye uyruklu şahsın evinde arama yaptı. Yaşının küçük olduğu belirlenen şüpheli, adresinde bulunamadı. Araştırmamın devamında şahsın aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ortaya çıktı.