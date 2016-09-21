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Çalıştıkları iş yerini soyan dayı yeğen yakalandı

Kahramanmaraş’ta çalıştıkları iş yerini soyan dayı-yeğen, çaldıkları malzemeleri satmak isterken yakalandı.

Çalıştıkları iş yerini soyan dayı yeğen yakalandı

21 Eylül 2016 12:29

Alınan bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesine bağlı Sütçü İmam Mahallesi’nde Salman Güney’e ait iş yerinde meydana geldi. Ahmet S. (27) ve dayısı Adem Ü. (37) 2 ay önce Salman Güney’e ait iş yerinde işbaşı yaptı. Dayı-yeğen kısa süre sonra işi bıraktı. 18 Eylül 2016 tarihinde iş yerindeki hırsızlığı fark eden Salman Güney durumu polise bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptığı istihbarı çalışma neticesinde Ahmet S. ile dayısı Adem Ü.’yü çaldıkları malzemeleri Gaziantep’te satmaya çalışırken yakaladı.

İş yerinden çalınan ve maddi değeri 170 bin TL olan iş aletlerini sahibine eksiksiz teslim eden polis, Ahmet S. ve dayısı Adem Ü.’yü Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasında alınan sağlık raporunun ardından adliyeye sevk etti.

Etiketler: soygun


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