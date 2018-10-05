Çalmak istedikleri motosikletin sahibine ateş edip kaçtılar

Olay, önceki akşam Beylikdüzü Kavaklık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, motosikletli 2 hırsız bir dükkanın önünde duran motosikleti çalmak istedi. Mahallede tur attıktan sonra motosikleti gözüne kestiren hırsızlar çevrede kimsenin olmaması üzerine harekete geçti. Dükkanda bulunan motosiklet sahibi, motosikletinin başında başkalarının olduğunu görünce dışarıya çıkarak kontrol etmek istediği sırada olanlar oldu. Bu sırada hırsızlık şüphelisi şahıslar motosiklet sahibinin müdahale etme çabasına silahla karşılık vererek kaçtı. Hırsızların ateş ettiğini gören motosiklet sahibi park halindeki bir aracın arkasına saklanarak korunmaya çalıştı.

Yaşananlar güvenlik kamerasında

Yaşanan olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 2 şüphelinin olay yerine gelip keşif yapması, sonrasında ise motosiklete yaklaşması görülüyor. Görüntülerin devamında ise kasklı şüphelilerin vatandaşın kendisine tepki göstermesiyle silaha davranmaları ve ateş etmeleri yer alıyor.

Polis kaçan şüphelileri arıyor.

Murat Delice - Erdal Can İçelli