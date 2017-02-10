Avicenna Türkiye'nin en prestijli doğal ürünler markası hedefiyle, geleneksel doğal bitkisel ürünler birikimine modern bilimi de ekleyerek geliştirdiği ürünlerini artık sektörünün ilk Ar-Ge Merkezi'nde geliştirmeye devam edeceğini açıkladı. Avicenna, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile kurulan Ar-Ge merkezinde doktor, kimyager, kimya mühendisi, tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı gibi birçok farklı alandan uzmanı bir araya getirdi.

Avicenna kimyagerlerinden Ömür Çalşimşek, bitkisel doğal ürünler tam anlamıyla uzmanlık alanı olduğunu belirterek, "Biraz şu ottan biraz bu ottan karıştırayım denmesi kesinlikle doğru değil. Sadece adaçayının yaklaşık yüzlerce türü var ve bunlardan salvia officinalis dediğimiz bitki üst solunum yolu enfeksiyonlarında kullanıldığında hastalığın daha rahat atlatılması konusunda destek veriyorken misk adaçayı daha çok parfümlerde kullanılıyor. Başka bir adaçayı çeşidi olan salvia divinorum ise uyuşturucu listesinde yer alıyor. Buradan da anlaşılacağı gibi özellikle bitkiler ve doğal ürünler bilinçli ellerde sağlığımızı desteklerken bilinçsiz ellerde insanlar için oldukça zararlı hale gelebiliyor. Biz bu işin bir uzmanlık alanı olduğu bilinciyle ve sorumluluğuyla üretilmesi gerektiğine inanıyor, bu işin üzerimize düşün kısmını da Ar-Ge merkezi ile üst kalite ürünler geliştirme fonksiyonuyla sağlamaya devam etmeyi planlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin doğal bitkisel ürünleri bitkilerle ilgili eğitim almış meslek grubu olan eczacılar aracılığıyla tüketiciye ulaştıran ilk firmalarından biri olduklarının altını çizen Çalşimşek, "Ar-Ge Merkezi çalışmalarında yaklaşık beşin üzerinde TÜBİTAK projesi bitirilmiş durumda. Şuanda dört tane başvurusu yapılan ve sürecin devam ettiği Ar-Ge projesi yürütülüyor. Avicenna olarak yerli sermaye ile çalışmalarımıza devam edip sadece yurt içinde değil yurt dışında da ülkemizi temsil etmeye devam edeceğiz. İnsan sağlığına fayda oranı, katma değeri yüksek ürünler üreterek ülkemizin gelişmesine, cari açığımızın azalmasına, ihracatın artmasına da katkıda bulunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.