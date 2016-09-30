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Çam ağaçları kül oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 100 adet çam ağacı kül oldu.

Çam ağaçları kül oldu

30 Eylül 2016 20:56

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın Mutluköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mahalle halkının Çamlıtepe adıyla adlandırdığı bölgede saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği, Edremit Orman Bölge Müdürlüğü Ayvalık Şefliği ekiplerinin yaptığı müdahaleler yetersiz kaldı. Bölgeye Balıkesir’den Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait bir yangın söndürme helikopteri yönlendirildi. Helikopterin yangına havadan müdahalesi sonrasında yangın kısmen de olsa söndürüldü.

Aynı saatlerde Çanakkale’de de büyük bir orman yangını çıkması nedeniyle, Ayvalık’taki yangına müdahale eden helikopter Çanakkale’ye gitti.

Bunun üzerine Ayvalık İtfaiye Grup amirliği ekiplerinin yaya olarak çıktıkları yüksek rakımlı tepedeki yangına ilkel tekniklerle müdahale ederek söndürdükleri öğrenildi.
Yangında yaklaşık 100 kadar çam ağacı küle dönerken, bölgede soğutma çalışmaları güç koşullarda sürüyor. 

Etiketler: orman yangını


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