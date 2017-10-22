Cam işçilerinin yürüyüşü valilik tarafından yasaklandı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde işten çıkarılan 90 işçi, aileleri ve kendilerine destek verenlerle birlikte yaklaşık 130 kişinin başlattığı yürüyüş, ikinci gününde grubun Büyükkarıştıran’da bulunan bir akaryakıt istasyonuna geldiği sırada Kırklareli Valiliği yürüyüşe yasak getirdi. Akaryakıt istasyonunda bekleyişlerini sürdüren işçiler, zaman zaman halay çekip, slogan da attı.

“Bugüne kadar bizimle ilişkili bir somut adım atılmadı”

İşçiler adına açıklama yapan Aydın Şahin, işe dönecekleri inançları olduğunu söyleyerek, “Valiliğin durdurma kararıyla birlikte, bize gelen bilgi Pazartesi bizimle ilişkili bir toplantı gerçekleşti. Bugüne kadar bizimle ilişkili bir somut adım atılmadı. Herhangi bir çözümümüze ilişkin, bir değerlendirme yapılmasına ilişkin bir toplantı dahil olmadı. Bu toplantıyı önemsiyoruz. O yüzden biz de burada saat 6’ya kadar bekleme kararı aldık, Pazartesi akşamı saat 18.00’a kadar tabi o toplantının sonrasında gelen bilgilere göre ya da sonuca göre biz de tekrar bir değerlendirme yapacağız. Tekrardan, şimdilik beklemedeyiz” dedi.

İşçiler, yürüyüşe ara verdiklerini ve Pazartesi günü saat 18:00’a kadar bekleyip, gelişmeleri takip edeceklerini söyledi.

Vedat Bayraktar-Emre Gülle