Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü Samsun Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Iraklı Muhammet Abdul Majeet (25) Samsun'da sanayide iş yeri bulunan Salih Ö.'ye iş için başvuruda bulundu. Salih Ö. de Veteriner Enstitüsü binasında bir işinin olduğunu, eğer yapabilirse Iraklı genci bu iş için yanında çalıştırabileceğini söyledi. Birlikte Veteriner Enstitüsü'ne gittiler ve bu sırada Iraklı Muhammet Abdul Majeet binadan içeri girmek istediği bir sırada kapıyı açık zannedip kapının camına kafasını çarptı. Kırılan cam Iraklı gencin boğazını kesti. Kanlar içinde kalan Iraklı genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Salih Ö. cam kırılması sesi üzerine geri dönüp baktığında Iraklı genci kanlar içinde görünce 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri ve polis, Iraklı gencin öldüğünü tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muammer Ay