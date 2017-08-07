Cam kemik hastası kadının on parmağında on marifet

Doğuştan cam kemik hastası olan, kemiklerinde kolay ve sık kırılmanın yanı sıra işitme bozukluğu olan 33 yaşındaki Elif Gamze Bozo'nun yaşam tarzı ve azmi ile herkese örnek oluyor. Zorluklara rağmen hayatında birçok başarıya imza atan Elif Gamze Bozo, 4 kitap yazdı, gezdiği ülkelerde çektiği fotoğraflardan oluşan bir fotoğraf albümü hazırladı. Ressam ve aynı zamanda fotoğraf tutkunu olan cam kemik hastası Elif Gamze Bozo, bunların yanı sıra çalışarak aile bütçesine de katkı sağlıyor.

“Öldükten sonra yaşayabileceğim bir anı bırakmak istiyorum”



Yeni kültürleri öğrenmeyi, yeni yerler görmeyi sevdiğini söyleyen ve dünyayı gezerek kısa film çekmek istediğini belirten Bozo, şiir ve fotoğraf tutkusunun kendisine çok sayıda ödül kazandırdığını söyledi. En büyük destekçisinin annesi olduğunu kaydeden Bozo, cam kemik hastası olarak doğmasına rağmen hayata nasıl tutunduğunu ve başarılarını anlattı.



Üniversite mezunu olan Elif Gamze Bozo, 4 yaşında okuma yazmayı öğrendiğini belirterek, “12 yıldır fotoğrafçılık ile uğraşıyorum. 4 kitap çıkardım. Azmimi aileme borçluyum. Onlardan tam destek aldım, en büyük destekçim annemdir. Ailem önümdeki bütün engelleri kaldırdı. Onlara karşı hep sorumluluk bilincinde oldum ve onların emeğini boşa çıkarmamak için mücadele ettim. Aynı zamanda çalışıyorum. Performansımı iş hayatımda da göstermeye çalışıyorum. Hayatım hep çalışmakla geçiyor. Üretmeyi seviyorum” dedi.



Dünyayı gezip görmeyi, yeni kültürler, yeni hayatlar keşfetmeyi sevdiğini söyleyen Bozo, “Bizim çocuklarımız hiçbir şeyle mutlu olmazken Afrika’da çocuklar çok küçük şeylerle mutlu olmayı biliyorlar” diye konuştu.

Aynı zamanda 10 yıldır engellilerin proje danışmanlığını yapan Bozo, “Cam kemik hastalığı üzerinde farkındalık çalışması yaptım. Hayallerimin peşinden gidiyorum. 12 senedir fotoğraf alanında çalışıyorum. Dünyayı gezmek bir de kısa film çekmek istiyorum. Birçok ödül aldım. Öldükten sonra yaşayabileceğim bir anı bırakmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Zeynep Babacan