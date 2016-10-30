Odunpazarı Belediyesi tarafından Tarihi Kurşunlu Külliyesi’nde düzenlenen 4. Uluslararası Cam Festivali 6’ncı gününü geride bıraktı. Eskişehirliler ilk gün olduğu gibi festivalin 6’ncı gününde de çalıştaylara yoğun ilgi gösterdi. Festivalin 6’ncı günü Amerikalı Cam Sanatçısı ve Akademisyen Colin Webster ve İngiliz Cam Sanatçısı Steven Ciezki’nin Sıcak Cam Üfleme Çalıştayları ile devam etti. 3 saat boyunca cama şekil veren Webster, bu süre içinde cam sanatının inceliklerini kendisini izlemeye gelen vatandaşlarla paylaştı.

Saat 14.00’de Amerikalı Cam Sanatçısı ve Akademisyen Colin Webster, Kurşunlu Külliyesi Sıcak Cam Atölyesi’ndeki yerini İngiliz Cam Sanatçısı Steven Ciezki’ye devretti. Ciezki, saat 18.00’e kadar cam sanatının inceliklerini kendisini izlemeye gelen vatandaşlarla paylaştı. Bir camın oluşturulmasından işlenmesine ve şekillendirilmesine kadar süren bütün aşamalarını sergileyen Ciezki, izleyenlerden tam not aldı. Ciezki’ye çalıştay boyunca Japon Cam Sanatçısı Nobuyuki Fujiwara yardım etti.