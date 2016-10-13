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Cam silerken pencereden düşen genç kız yoğun bakıma alındı

Cam silerken pencereden düşen genç kız yoğun bakım ünitesine alındı.


13 Ekim 2016 13:52

Alınan bilgiye göre Ankara Caddesi üzerinde bulunan apartmandaki dairede temizlik yaptığı öğrenilen B.A.'nın (24) camları silerken dengesini kaybederek 4. kattan düştüğü bildirildi. Çevrede bulunanların 112 ekiplerine haber vermesi sonrasında ambulansla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.A.’nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken vücudunda oluşan kırıklar nedeni ile yoğun bakım ünitesine alındığı kaydedildi.

Yaşanan olayla ilgili inceleme polis tarafından başlatıldı. 

Enderhan Öz

Etiketler: cam silme, genç kız, pencereden düşme


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