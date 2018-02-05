Çamaşır makinesini 55 saniyede çaldı

Kumlubel mahallesinde gündüz vakti gerçekleşen hırsızlık, servis görevlilerini zor duruma düşürdü. Gerçekleşen olayda, servis görevlilerinin kapalı kasa kamyonetin arka tentesini kapatıp kapağını açık unutmasını fark eden hırsız, durumu fırsata çevirdi. Çamaşır makinesini 55 saniyede çalıp el arabasına koyarak olay yerinden uzaklaştı. Çamaşır makinesinin çalındığını fark eden servis görevlileri, polise haber verdi.

Olayın, aracın başından ayrıldıkları sırada gerçekleştiğini ifade eden firma yetkili servis elemanı Barış Maden, aracı kilitlemeyip sadece üst tenteyi kapattıklarını belirtti. Maden, “Saat 16.15 civarı buraya çamaşır makinesi getirmiştik. Araçtaki makinelerden birini alıp teslim etmek için yukarı çıktık. Araçta sadece üst tenteyi indirdik, alt kapağı kapatmamıştık. Biz yukarıdayken, çok uzun da kalmadık, 15 dakika en fazla, o süre içerisinde araçtaki başka bir makineyi adam buradan almış götürmüş.Aşağı indikten 5 dakika sonra, açtık kapağı baktık 1 tane makine var, 2 tane adres var. Arkadaşıma ‘1 adres mi kaldı’ dedim, o da ‘2 adresimiz var’ dedi. Faturalara baktık 2 tane ürün olması gerekiyor, 1 tane var. Depocumuzu, dükkanı arayıp kaç tane makine olduğunu sordum. O gün 10 makine gelmişti, biz de 5 makine vardı. Dükkanda 5 makine varmış. Bu şekilde çaldırdığımızı fark ettik. Polisi aradık, yarım saat içerisinde geldiler. Görüntüleri aldılar, karakola gittik, ifadelerimizi verdik” şeklinde konuştu.

ÇALDIĞI MAKİNEYİ SATMAYA ÇALIŞTI

Hırsızın olaydan kısa süre sonra, bir ikinci el dükkanına çaldığı çamaşır makinesini satmaya çalıştığını öğrendiklerini belirten Barış Maden, “Hırsız, 16.15 veya 16.20 civarı makineyi aldıktan sonra, 16.40 civarında bir tane ikinci el eşya satana götürüp satmaya çalıştığını da duyduk. Makineyi satmaya getirmiş, ama almamışlar. Düzenimiz bu, yukarıda 2 kişi çalışması gerekiyor. O gün de 3 kişiydik. 3 kişi olmamızın sebebi o gün yeni bir arkadaş geldi, ona işi öğretmek amaçlıydı. Genelde 2 kişiyiz. 3 kişi yukarı çıktık diye bir uyarı almadık, ama kapağı kapatmadık diye suçlu biz bulunduk” ifadelerini kullandı.

“BİZ KİLİDİ VURMADIK, HATA YAPTIK”

Olayda kendi ihmallerinin bulunduğunu ve hırsızın bir anlık boşluktan faydalandığını vurgulayan Maden, konuyla alakalı şunları kaydetti:

“Tabi suçlu bizdik. Çünkü kilit var, iş yerimiz kilit falan her türlü imkanı verdi. Biz kilidi vurmadık, hata yaptık. Hata bizim. Makinenin ücreti bizden kesilecek. İki kişi olunur, şoför ve yardımcısı olur, sabah depoya gidilir, mallar yüklenir. Genelde bu şekilde, depodan mallar yüklendiği zaman rotamıza çıkarız. Tavsiyem kapılarını kilitli tutsunlar, kamu spotları oluyor ‘hırsız açık kapı sever’ diye ben de kimse kapısını açık bırakmasın diyorum.”