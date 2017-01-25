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Çamaşır sulu poşetten esrar çıktı

Aksaray’da jandarma ekiplerinin durdurduğu yolcu otobüsünde yapılan aramalarda çamaşır suyu doldurulmuş poşetin içinde 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Çamaşır sulu poşetten esrar çıktı

25 Ocak 2017 06:37

Olay, Aksaray - Adana Karayolunun 12. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunda rutin yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine doğu illerinden batı illerine yolcu taşımacılığı yapan 34 plakalı yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün içindeki tüm yolcuları arayan jandarma ekipleri, otobüsün bagajında uyuşturucu detektörü narkotik köpeğiyle arama yaptı. Köpeğin bir valize tepki vermesi üzerine valizi açan jandarma ekipleri, valizin içinde, içerisi çamaşır suyuyla doldurulmuş bir poşete gizlenmiş toplam 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Yaptığı araştırmada valizin 3 kişiye ait olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, F.D. (19), E.E. (23) ve D.İ. (22) isimli yolcuları gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzene Taşpınar Jandarma Komutanlığı’na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasin Can 

Etiketler: Adana Karayolu, Çamaşır sulu poşet


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