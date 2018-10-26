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Çambaşı beyaz örtüsünü giydi

Çambaşı beyaz örtüsünü giydi
Çambaşı beyaz örtüsünü giydi

Ordu’nun Çambaşı Yaylası’na yağan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Çambaşı beyaz örtüsünü giydi - Tıkla İzle

Ordu'da havaların soğuması ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda da etkili olan kar yağışı, yaylayı beyaza bürüdü. Önemli turistlik alanlarından olan Çambaşı Kayak Merkezi de karlarla kaplandı. 

Çambaşı Kayak Merkezi'nde görevli Mahmut Yılmaz, mevsimin ilk karının yağmasıyla kayak merkezinde kar kalınlığının 5 santimetreyi aştığını söyledi. Kar yağışının devam ettiğini ifade eden Yılmaz, sezonun güzel ve hayırlı olmasını temenni etti.  

Selim Kuşcu
 

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