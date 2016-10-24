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Cambridge’den İhlas Eğitim Kurumları öğrencilerine sertifika

Cambridge Üniversitesi’nin Türkiye’de düzenlediği sınavlarda başarılı olan Özel Bahçelievler İhlas İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Cambridgeden İhlas Eğitim Kurumları öğrencilerine sertifika

24 Ekim 2016 12:17

İhlas Eğitim Kurumları Bahçelievler Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen törene İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul idarecileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Toplam beş kategoride verilen sertifikaları almaya hak kazanan öğrencilere sertifikaları öğretmenleri tarafından verildi.

YELTEKİN: “ YABANCI DİL EĞİTİMİ ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDADIR.”

Sertifika töreninde öğrencilerle birlikte olarak onların mutluluğunu paylaşan İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, Cambridge Üniversitesi’nin dünyada İngilizce seviyesini ölçen çok önemli sınavlar gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu sınavlarda elde edilen sertifikaların dünyanın birçok yerinde geçerli olduğunu vurgulayan Yeltekin, sertifikaları alan öğrencileri kutladı.

İhlas Eğitim Kurumlarında anaokulundan liseye kadar yabancı dil eğitimine büyük önem verdiklerinin altını çizen Yeltekin, “Yabancı dil eğitimi bizim önceliklerimiz arasında yer alıyor. Çocuklarımızın üniversite zamanına geldiklerinde en az bir yabancı dili akıcı şekilde konuşabilmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu amaca uygun olarak yabancı dil eğitimini anaokulumuzdan itibaren etkin şekilde sürdürüyoruz” dedi.
 

Etiketler: Cambridge Üniversitesi, eğitim, İhlas Eğitim Kurumları, İngilizce, yabancı dil


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