Yakın Doğu Koleji 10. sınıf öğrencisi Laden Tezer, dünya çapında en çok tanınan ve kabul gören sertifikalardan biri olan Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası (IGCSE) Turkish O’level sınavında binlerce öğrenciyi İngilizce ve Türkçe kelime bilgisi ile geride bırakarak en yüksek notu alarak dünya birincisi oldu.

Haziran ayında gerçekleştirilen IGCSE Turkish O’level sınavında Laden Tezer, İngilizceden Türkçeye, Türkçeden İngilizceye makale çeviriminde sınavda en yüksek notu temsil eden A yıldız (A*) derecesinde 97 puan alarak dünya birincisi olmayı başardı. Tezer, ödülünü Limosal’da aralık ayında gerçekleşecek törende alacak. Sınava katılan 40 Yakın Doğu Koleji öğrencisi de puan aralığı farkı ile A*, 19 öğrencisi A alarak başarı gösterdiler. Öğrenciler sınavda elde ettikleri başarılarla Yakın Doğu Koleji’nde verilen İngilizce eğitiminin başarısını bir kez daha kanıtlamış oldular.



“Yetkin öğretmen kadromuz ve disiplinli çalışma ile başarılarımız artacaktır”

Yakın Doğu Koleji Müdürü Işılay Arkan elde edilen gurur verici başarı ile ilgili olarak yaptığı kısa değerlendirmede, akademik başarıların hiçbir zaman tesadüf olmadığını yetkin bir öğretmen kadrosuyla, disiplinli bir çalışma içerisinde meydana geldiği belirterek, önümüzdeki yıllarda da başarılarının artarak devam edeceğini söyledi.

“Eğitimde akıcı ve etkin ingilizce iletişim becerisi kurmayı amaçlıyoruz”

Yakın Doğu Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Nüvit Malyalı da yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu sınavlara hazırlanırken yıl içerisinde birçok deneme sınavına girdiklerini, özellikle bu sınav içinse Türkçe Bölümüyle koordineli çalıştıklarını ve bu başarının Yakın Doğu Kolejine ait olduğunu belirtti. İngilizce eğitiminde amaçlarının akıcı ve etkin bir şekilde İngilizce iletişim kurma becerisi sağlamak olduğunu belirterek, İngilizce Bölümünün bilgi ve kaynak açısından uzun yılların bilgi birikimine sahip olduğunu, deneyimli öğretmen ve idareci kadrosunun fedakarca çalışması sonucu öğrencilerin yetiştirildiğini ifade eden Nüvit Malyalı, “10.sınıftan itibaren öğrenciler IGCSE sınavına katılıyor ve İngilizce dil eğitiminde öğrencinin öncelikle kendi diline olan hâkimiyetinin yabancı bir dili öğrenmekte bir o kadar daha başarı getiriyor” dedi.

Cambridge Uluslararası Sınavlar/ IGCSE Nedir?

Dünyada, 100’den fazla ülkede uygulanan Cambridge IGCSE, akademik yetkinliğin kanıtı olarak kabul ediliyor. Dünyanın her yerinde yükseköğrenim kurumlarına girişte güvenilir bir kaynak olarak biliniyor. IGCSE dersleri, bilgiyi hatırlama, sorun çözme, inisiyatif alma, ekip çalışması ve sorgulama becerileri kazanma gibi yaşam için gerekli eğitsel becerileri geliştirmesiyle tanınır.

IGCSE’nin kabul gördüğü yerler

IGCSE öğrencilerin bir yükseköğrenim kurumuna yerleştirilmesinde, İngiliz öğretim sisteminde ki GCSE/O Level ile aynı değere sahiptir. IGCSE, İkinci dil olarak İngilizce ve İngiliz Edebiyatından alınan C ve üzerinde dereceler; İngiltere’deki birçok yüksekokul, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya’da İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görüyor. Ayrıca diğer derslerden alınan C ve üzerinde dereceler yurtdışı üniversitelerine başvurularında değer taşımaktadır. Bazı ülkelerde IGCSE yeterliliği, üniversiteye giriş koşullarını karşılamaktadır.

UĞUR GÜLBOY

