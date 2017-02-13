Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu Ormanı’nda Ocak ayında meydana gelen orman yangınının neden olduğu zararları yerinde görmek ve bundan sonrası için oluşabilecek felaketlerin önüne geçebilmek ve gelecek yıllarda bu tip yangınlara mahal vermemek adına harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri, KÜREM-DER (Küresel Isınmayla Mücadele Derneği), Trabzon’daki ilgili kamu kurumları ve STK’lar ile birlikte bölgeye inceleme gezisinde bulundu. Gezinin ardından KÜREM-DER tarafından hazırlanan raporu ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanan Çamburnu Ormanı’nın en kısa sürede yöre halkının ve diğer kullanıcıların kullanımına açılması ve doğal dengenin korunması adına üstüne düşen görevleri en iyi şekilde yapacağını söyledi.

Çamburnu Ormanı “Kent Ormanı” olabilir

Zengin doğal kaynakların yanında olağanüstü bir güzelliğe ve doyumsuz bir manzaraya sahip olan Çamburnu Ormanı’nın bir daha yanmaması için yangına neden olan sorunların ve kalıcı çözüm önerilerinin yer aldığı raporda, ormanın kaynak değerlerinde olumsuzluk yaratmayacak şekilde yöre halkının ve diğer ziyaretçilerin kullanımına açılabileceği; doğa eğitim merkezi, yürüyüş yolları, seyir terasları ve spor tesisleri gibi halkın eğlenme, eğitim, spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak aktiviteleri de kapsayacak şekilde “Trabzon Çamburnu Kent Ormanı” olarak planlanması da öneriliyor.