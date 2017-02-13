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Çamburnu ormanı bir daha yanmasın diye harekete geçildi

Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu Ormanı’nda meydana gelen orman yangının ardından Beylikdüzü Belediyesi yetkililerini bölgeye gönderen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küresel Isınmayla Mücadele Derneği ile birlikte gerçekleşen inceleme gezisi sonrası hazırlanan raporu Trabzon’daki ilgili kurum ve kuruluşların dikkatine sundu. Yanan Çamburnu Ormanı’nın yeniden doğal görünümüne kavuşması için üstüne düşen görevleri en iyi şekilde yapacağının altını çizdi.


13 Şubat 2017 15:48

Trabzon’un Sürmene ilçesine bağlı Çamburnu Ormanı’nda Ocak ayında meydana gelen orman yangınının neden olduğu zararları yerinde görmek ve bundan sonrası için oluşabilecek felaketlerin önüne geçebilmek ve gelecek yıllarda bu tip yangınlara mahal vermemek adına harekete geçen Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri, KÜREM-DER (Küresel Isınmayla Mücadele Derneği), Trabzon’daki ilgili kamu kurumları ve STK’lar ile birlikte bölgeye inceleme gezisinde bulundu. Gezinin ardından KÜREM-DER tarafından hazırlanan raporu ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yanan Çamburnu Ormanı’nın en kısa sürede yöre halkının ve diğer kullanıcıların kullanımına açılması ve doğal dengenin korunması adına üstüne düşen görevleri en iyi şekilde yapacağını söyledi.

Çamburnu Ormanı “Kent Ormanı” olabilir

Zengin doğal kaynakların yanında olağanüstü bir güzelliğe ve doyumsuz bir manzaraya sahip olan Çamburnu Ormanı’nın bir daha yanmaması için yangına neden olan sorunların ve kalıcı çözüm önerilerinin yer aldığı raporda, ormanın kaynak değerlerinde olumsuzluk yaratmayacak şekilde yöre halkının ve diğer ziyaretçilerin kullanımına açılabileceği; doğa eğitim merkezi, yürüyüş yolları, seyir terasları ve spor tesisleri gibi halkın eğlenme, eğitim, spor ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılayacak aktiviteleri de kapsayacak şekilde “Trabzon Çamburnu Kent Ormanı” olarak planlanması da öneriliyor.

Etiketler: Çamburnu ormanı


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