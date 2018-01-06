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Cami bahçesinde kesik bacak bulundu

Şanlıurfa’da bir cami bahçesinde siyah poşetin içerisinde insana ait olduğu belirlenen kesik bacak bulundu.

Cami bahçesinde kesik bacak bulundu

06 Ocak 2018 14:15

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki Eyüp Peygamber Camii'nde sabah namazı kılmaya giden vatandaşlar, avludaki mezarlıkta siyah bir poşet olduğunu görünce şüphelenip caminin güvenlik görevlisine haber verdi.

Güvenlik görevlisi poşeti açtığında içerisinde insana ait bir bacak görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Ekipler, bacağın kime ait olduğunu, poşetin kim ya da kimler tarafından bırakıldığını araştırmaya başladı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

 

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