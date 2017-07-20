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Cami bahçesindeki esrarengiz mezar merak konusu oldu

Eskişehir’in Yukarısöğütönü Mahallesindeki bir caminin yanında bulunan mezarın kimliği merak konusu oldu.

Cami bahçesindeki esrarengiz mezar merak konusu oldu

20 Temmuz 2017 10:09

Tepebaşı ilçesine bağlı mahallenin eski camisi yanında bulunan ve Osmanlı döneminden kalma olduğu düşünülen mezarın, kime ait olduğu bilinmiyor. Baş ve ayak uçlarındaki sütun şeklinde olan ve üzerinde herhangi bir yazı bulunmayan taşların eski dönemden kalma olduğu anlatan mahalle sakinleri, caminin yanında bulunmasından dolayı mezarın veli bir şahsa ait olabileceğini düşünüyorlar. Mahalle sakinlerinden bazıları, bir süre önce bir bakım ve onarım yapıldığı tahmin edilen mezarla ilgili Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğüne başvurduklarını, o mezarla ilgili ellerinde herhangi bir kayıt bulunmadığını kendilerine ilettiklerini söylediler. Ayrıca vatandaşlar, konuyu Vakıflar Genel Müdürlüğüne aktardıklarını ama oradan da cevap alamadıklarını belirttiler.
Cami yanında bulunan mezarın önemli bir şahsiyete ait olduğunu düşünen mahalle sakinleri, yetkililerden mezarın kime ait olduğunun araştırılmasını istiyorlar. 

Mustafa Köken

Etiketler: cami bahçesi, eskişehir, mezar


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