Diğer
Kategoriler

Cami hırsızları suçüstü yakalandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 2 kişi, camiden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Cami hırsızları suçüstü yakalandı

23 Şubat 2018 14:50

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçesi Ceylanlı Mahallesi’nde birçok evden hırsızlık olayına karıştığı belirtilen Coşkun G. (34) ve Soner P. (33), kışın yaylaların boş olmasından faydalanarak Alan Yaylası’ndaki bir camiyi hedef aldı.

Şahıslar camiden hırsızlık yaparken Güzelce Jandarma Karakolu ekiplerinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelilerin araçlardan çaldıkları aküleri ve diğer eşyaları hurdacılara sattığı belirlendi. Jandarmada sorgularının tamamlanmasının ardından şüpheliler, "kamu kurum ve kuruluşlarından hırsızlık, evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Caner Sönmez-Medeni Topaloğlu-İsmet Biçen
 

Etiketler: cami hırsızlığı, Hatay

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 12°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç