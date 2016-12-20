Didim’de birçok hırsızlık olayına karışan iki hırsız Polis tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre; 24 Kasım günü Didim’de Merkez camiinde meydana gelen hırsızlık, 25 Kasım’da Muğla’nın Milas İlçesindeki Ulu Camideki meydana gelen hırsızlık olayı ile 16 Aralık günü açıkta gerçekleşen iki hırsızlık olayı ve bina içerisinde muhafaza altına alınan eşyaların çalınması olayı, 18 Aralık günü iki ayrı yerde evden ve otodan hırsızlık olayı olmak üzere toplamda 8 hırsızlık olayı gerçekleştiren O.T. O ile aynı olayları karıştıktan sonra 12 Aralık günü yağma ile motosiklet ve bisiklet hırsızlığı olayı da gerçekleştiren T.D, Polisin yaptığı çalışma sonucunda saklandıkları evde yakalandı.

İki hırsızın ayrıca 18 Aralık Pazar günü Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin dur ihtarına uymadıkları aracı terk ederek araziye kaçtıkları, akabinde ikinci bir çalıntı araç ile Aydın’a kaçtıkları ve orada da polisin dur ihtarına uymayarak aracı bırakıp araziye kaçtıkları olayına da karıştıkları öğrenilirken, iki hırsızın emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

İki hırsızın gerçekleştirdikleri hırsızlık olaylarında ise çalınan mallar polis tarafından da bulunurken çalınan malzemeler arasında “Camilerde bulunan bağış kutusu, 2 adet tüfek ve buna ait fişekler, bir adet tekne motoru ile sanayide kullanılan makineler ile ağaç kesme motoru” ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hüseyin Çalışkan