Cami için toplanan parayı çalan hırsız yakalandı

Denizli’de cami yapımı için toplanan paranın cami içindeki kilitli dolaptan çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Eşkali tespit edilen K.E. için İstanbul'da kaldığı otele operasyon düzenlendi. K.E., camiden çaldığı iddia edilen 7 bin 650 TL ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Otel odasında yapılan aramada şüphelinin değişik markalarda başka illerden çalmış olduğu saatler de bulundu. Şüphelinin ayrıca Bursa, Kocaeli, Bilecik ve Malatya'da 7 ayrı camiden hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelinin üzerinden çıkan 7 bin 650 TL ve saatler müştekilere teslim edilirken, şüpheli K.E. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.